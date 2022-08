(Di lunedì 29 agosto 2022) I Carabinieri dihanno arrestato ladi Shefki Kurti, il cittadino albanese di 72 anni residente a Badia Polesine (), il cui corpo tagliato aera stato recuperato nelle acque delAdigetto, nei pressi di Villanova del Ghebbo. Lo riferisce il sito on line de Il Gazzettino. Idi corpo, a eccezione del cranio dell’uomo, erano stati chiusi in alcuni sacchi per l’immondizia e ripescati, tra il 28 e 30 luglio scorsi. Sulla vicenda i Carabinieri hanno indetto per le ore 12 una conferenza stampa nella sede del Comando di. Secondo quanto riferito dai carabinieri, la donna, Nadire Kurti, ha. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare nei suoi confronti sabato scorso e la donna si ...

fattoquotidiano : Rovigo, 72enne fatto a pezzi e buttato in un canale. Arrestata la moglie: ha confessato - a_tacconi1972 : RT @MediasetTgcom24: Rovigo, 72enne fatto a pezzi e gettato nell'Adigetto: arrestata la moglie #rovigo #adigetto #shefkikurti https://t.co… - MediasetTgcom24 : Rovigo, 72enne fatto a pezzi e gettato nell'Adigetto: arrestata la moglie #rovigo #adigetto #shefkikurti - MazzaliVanna : RT @Radio1Rai: ??Arrestata dai carabinieri di #Rovigo la moglie del 72enne albanese ritrovato a fine luglio nel canale Adigetto, fatto a pez… - Radio1Rai : ??Arrestata dai carabinieri di #Rovigo la moglie del 72enne albanese ritrovato a fine luglio nel canale Adigetto, fa… -

AGI - Svolta nel giallo del cadavere fatto a pezzi ritrovato a fine in luglio in un canale in provincia di: la moglie delpensionato albanese ha confessato di aver ucciso il marito smembrandolo con un'accetta in bagno. La donna, 68 anni, è stata arrestata sabato mattina con l'accusa di ...... le attività di repertamento dei Carabinieri die le prime analisi dei Carabinieri del R. I. S. di Parma hanno permesso di identificare il cadavere in Shefki Kurti,residente Badia ...I resti di un 70enne pensionato albanese erano stati trovati chiusi in sacchetti dell'immondizia vicino a Villanova del Ghebbo ...I resti di Shefki Kurti, 72enne di origini albanesi, erano affiorati il 28 luglio dal fiume Adigetto. La donna ha collaborato, facendo ritrovare l'accetta con la quale ha commesso il delitto ...