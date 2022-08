Quarta giornata Serie A 2022/2023: le designazioni arbitrali (Di lunedì 29 agosto 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Quarta giornata Serie A 2022/2023 in programma tra martedì 30 e giovedì 1 settembre. Quarta giornata Serie A 2022/2023: QUALI SONO LE designazioni arbitrali? SASSUOLO-MILAN: martedì 30/08 h. 18.30 Arbitro: Ayroldi Assistenti: Tolfo-Rocca Iv: Rapuano Var: Banti Avar: Bindoni INTER-CREMONESE: martedì 30/08 h. 20.45 Arbitro: Fourneau Assistenti: Del Giovane-Yoshikawa Iv: Manganiello Var: Irrati Avar: Valeriani ROMA-MONZA: martedì 30/08 h. 20.45 Arbitro: Piccinini Assistenti: Tegoni-Rossi M. Iv: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 29 agosto 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra martedì 30 e giovedì 1 settembre.: QUALI SONO LE? SASSUOLO-MILAN: martedì 30/08 h. 18.30 Arbitro: Ayroldi Assistenti: Tolfo-Rocca Iv: Rapuano Var: Banti Avar: Bindoni INTER-CREMONESE: martedì 30/08 h. 20.45 Arbitro: Fourneau Assistenti: Del Giovane-Yoshikawa Iv: Manganiello Var: Irrati Avar: Valeriani ROMA-MONZA: martedì 30/08 h. 20.45 Arbitro: Piccinini Assistenti: Tegoni-Rossi M. Iv: ...

