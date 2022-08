Paola Turci, incidente per la cantante: è in ospedale, la moglie Francesca Pascale racconta cos’è accaduto (Di lunedì 29 agosto 2022) Grandissima paura per Paola Turci, che è stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo un incidente. La cantante, che avrebbe dovuto essere di nuovo sul palco il 29 agosto, ha dovuto annullare gli impegni di lavoro per la degenza ospedaliera. La moglie Francesca Pascale, con la quale è convolata a nozze circa due mesi fa, ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute di Turci. Paola Turci ricoverata in ospedale: come sta A quanto pare una brutta caduta avrebbe causato a Paola Turci un trauma cranico che ha costretto la cantante ad un ricovero in urgenza in ospedale. Né lei né la moglie ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 29 agosto 2022) Grandissima paura per, che è stata ricoverata d’urgenza indopo un. La, che avrebbe dovuto essere di nuovo sul palco il 29 agosto, ha dovuto annullare gli impegni di lavoro per la degenza ospedaliera. La, con la quale è convolata a nozze circa due mesi fa, ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute diricoverata in: come sta A quanto pare una brutta caduta avrebbe causato aun trauma cranico che ha costretto laad un ricovero in urgenza in. Né lei né la...

