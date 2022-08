Nedved, i video rubati spaccano il web: “Privacy violata”, “Deve dimettersi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime ore stanno circolando sul web due video che riguardano il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved. Nel primo l’ex Pallone d’Oro appare in un ballo sfrenato con tre ragazze, mentre nel secondo c’è la figura di un uomo biondo che barcolla per il centro di Torino. In questo caso il volto del soggetto non si vede, ma in molti sui social hanno pensato che si possa trattare proprio di Nedved. E’ bene precisare come nel primo video appaia un Nedved più giovane che balla in un locale insieme ad alcune ragazze in reggiseno. Ovviamente i due filmati hanno subito scatenato un acceso dibattito sui social e non solo: c’è chi parla di violazione della Privacy e chi, invece, vorrebbe le immediate dimissioni del vicepresidente. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle ultime ore stanno circolando sul web dueche riguardano il vicepresidente della Juventus, Pavel. Nel primo l’ex Pallone d’Oro appare in un ballo sfrenato con tre ragazze, mentre nel secondo c’è la figura di un uomo biondo che barcolla per il centro di Torino. In questo caso il volto del soggetto non si vede, ma in molti sui social hanno pensato che si possa trattare proprio di. E’ bene precisare come nel primoappaia unpiù giovane che balla in un locale insieme ad alcune ragazze in reggiseno. Ovviamente i due filmati hanno subito scatenato un acceso dibattito sui social e non solo: c’è chi parla di violazione dellae chi, invece, vorrebbe le immediate dimissioni del vicepresidente. SportFace.

