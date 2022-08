Napoli, Gazzetta: “Mendes affonda su l’idea azzurra per Ronaldo” (Di lunedì 29 agosto 2022) Napoli, Gazzetta- Anche la Gazzetta mette il turbo sul calciomercato del Napoli che poterbbe davvero entrare nella storia oggi. “Il tam tam non lascia spazio a dubbi. L’Ajax sta per cedere alle tentazioni del Manchester United per l’attaccante brasiliano Antony, il prediletto di Ten Hag. Tuttavia sta procedendo anche la trattativa per Victor Osimhen all’Old Trafford e Cristiano Ronaldo al Napoli. Non è casuale che la svolta nel dialogo tra i vertici del club di Amsterdam e quello inglese sia arrivata nelle ultime ore, dopo che l’offerta per Antony è salita a quota 100 milioni di euro: cioè la stessa cifra messa a disposizione dagli uomini dei Glazer per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il proprio centravanti nigeriano. Tanto per intendersi giovedì il management dei Lancieri ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 29 agosto 2022)- Anche lamette il turbo sul calciomercato delche poterbbe davvero entrare nella storia oggi. “Il tam tam non lascia spazio a dubbi. L’Ajax sta per cedere alle tentazioni del Manchester United per l’attaccante brasiliano Antony, il prediletto di Ten Hag. Tuttavia sta procedendo anche la trattativa per Victor Osimhen all’Old Trafford e Cristianoal. Non è casuale che la svolta nel dialogo tra i vertici del club di Amsterdam e quello inglese sia arrivata nelle ultime ore, dopo che l’offerta per Antony è salita a quota 100 milioni di euro: cioè la stessa cifra messa a disposizione dagli uomini dei Glazer per convincere Aurelio De Laurentiis a cedere il proprio centravanti nigeriano. Tanto per intendersi giovedì il management dei Lancieri ...

