Milan, controllo ok per Ibrahimovic: il recupero prosegue come da programma (Di lunedì 29 agosto 2022) A poche ore dall'emozionante remake della sfida contro il Sassuolo, che vedrà il Milan tornare a Reggio Emilia tre mesi dopo la festa - scudetto, per i tifosi rossoneri arriva una graditissima notizia ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 29 agosto 2022) A poche ore dall'emozionante remake della sfida contro il Sassuolo, che vedrà iltornare a Reggio Emilia tre mesi dopo la festa - scudetto, per i tifosi rossoneri arriva una graditissima notizia ...

DiMarzio : #Milan, le ultime sull'infortunio dello svedese - sportli26181512 : Milan, controllo ok per Ibrahimovic: il recupero prosegue come da programma: A tre mesi dall'operazione al ginocchi… - TuttoMilan_24 : Milan, controllo OK per Ibrahimovic: quando può tornare lo svedese #Milan #Pioli #SerieA ???? - sportli26181512 : Milan, Ibrahimovic: visita di controllo positiva, torna nel 2023: Lo svedese è stato visitato a Lione dal dottor Be… - maldiniforever3 : RT @DiMarzio: #Milan, le ultime sull'infortunio dello svedese -