Manca il personale ATA, a Firenze oltre 300 supplenze. L'allarme dei sindacati: neanche un collaboratore scolastico per istituto (Di lunedì 29 agosto 2022) Mancano ormai pochi giorni all'apertura del nuovo anno scolastico. Manca il personale ATA. Una situazione che già avevamo previsto, numeri alla mano, con oltre 27 mila posti vacanti dopo le operazioni di mobilità e circa 10 mila assunzioni in ruolo. L'allarme arriva oggi da Firenze, dove si è svolta oggi un'assemblea organizzata da Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals e Gilda del personale ATA.

