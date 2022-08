L’estate torrida in cui dei turisti inconsapevoli diventarono rifugiati climatici

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il sole non e? ancora sorto, ma all’orizzonte l’alba sta gia? colorando di rosso il cielo e il mare morente. Sono seduto da solo su una roccia, proprio come quasi ventiquattr’ore fa. Ma in quel caso l’orizzonte era nascosto da boschi di pini e abeti, rocce e case. Adesso mi trovo ai limiti dell’arcipelago e a interrompere la visuale ci sono solo scogli isolati e scabri e isolotti che brillano e luccicano nella bonaccia. La superficie dell’acqua e? liscia e lattiginosa e riflette il cielo bianco-grigiastro e le nuvole leggere bordate di rosa che presto verranno spazzate via dal caldo. Il Mar Baltico sta morendo, e? un fatto confermato da osservazioni scientifiche; quasi centomila chilometri quadrati di fondale marino hanno gia? un livello di ossigeno pari a zero. E? altrettanto vero pero? che e? di una bellezza celestiale. E? altrettanto vero che sono giovane, sano, forte e pieno di ...