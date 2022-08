Il “cuore matto” di Giusy Ferreri, così ha imparato a convivere con la malattia (Di lunedì 29 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giusy Ferreri ha rivelato per la prima volta la malattia al cuore che ha cambiato per sempre la sua vita. Ha questa patologia da quando era molto giovane: ecco di che cosa si tratta. È una delle cantanti che ha avuto un successo importante. Da quando ha partecipato per la prima volta ad X Factor Leggi su youmovies (Di lunedì 29 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha rivelato per la prima volta laalche ha cambiato per sempre la sua vita. Ha questa patologia da quando era molto giovane: ecco di che cosa si tratta. È una delle cantanti che ha avuto un successo importante. Da quando ha partecipato per la prima volta ad X Factor

_talebanikov : @IlgoldiDhorasoo @milan_corner Cuore matto Antonee Robinson e i molari di Cissokho? - CocoSafor : RT @CocoSafor: @DebAttanasio ??...perché la veritààà tu non l'hai detta mai...?? (Cuore Matto- Little Tony) - CocoSafor : @DebAttanasio ??...perché la veritààà tu non l'hai detta mai...?? (Cuore Matto- Little Tony) - marinellibar : Ma capita anche a voi di pensare ad una canzone e dire ma sarà uscita al massimo 10 anni fa e poi scoprire che è us… - joseant65874662 : ? Little Tony ? Cuore Matto ? Video & Audio Remastered HD -