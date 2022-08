Dobbiamo parlare diversamente di HIV (Di lunedì 29 agosto 2022) Nonostante i progressi della medicina continuano a esserci stigmatizzazioni e paure, con conseguenze negative per molte persone Leggi su ilpost (Di lunedì 29 agosto 2022) Nonostante i progressi della medicina continuano a esserci stigmatizzazioni e paure, con conseguenze negative per molte persone

AlbertoBagnai : @silvyghi Ma invece la conduttrice è stata corretta e in effetti non dobbiamo replicare. Loro continuino a parlare… - StefanoCursi : RT @ilpost: Dobbiamo parlare diversamente di HIV - ilpost : Dobbiamo parlare diversamente di HIV - Sergionemo_ : RT @interistisinas: Tutti a parlare di Maldini, Massara e Moncada per le loro 'capacità' di scouting per quella pippa di Kalulu, nessuno ch… - Flavia_InTheSky : @crucebrasiliana veloce che poi ne dobbiamo parlare -