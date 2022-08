Barcellona, notte da incubo per Aubameyang: picchiato e minacciato con armi (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Barcellona sta ripartendo e fondando la sua ricostruzione su tantissimi grandi acquisti che stanno facendo rinascere il club. La campagna di rafforzamento di Laporta è partita dallo scorso Gennaio con gli innesti importanti di Ferran Torres ma soprattutto di Pierre Emerick Aubameyang. Il gabonese, con le sue prestazioni davvero scintillanti, ha permesso ai blaugrana di risalire fino al secondo posto ed ottenere il pass per la Champions League. Nonostante questo, però, l’ex Arsenal sembra esser finito sul mercato e due squadre di Premier sono seriamente interessate all’acquisto: si tratta di Chelsea, in pole position, e sullo sfondo il Manchester United. Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang Inoltre, secondo quanto riportato dal giornale El Pais, l’attaccante blaugrana ha vissuto una vera e propria ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilsta ripartendo e fondando la sua ricostruzione su tantissimi grandi acquisti che stanno facendo rinascere il club. La campagna di rafforzamento di Laporta è partita dallo scorso Gennaio con gli innesti importanti di Ferran Torres ma soprattutto di Pierre Emerick. Il gabonese, con le sue prestazioni davvero scintillanti, ha permesso ai blaugrana di risalire fino al secondo posto ed ottenere il pass per la Champions League. Nonostante questo, però, l’ex Arsenal sembra esser finito sul mercato e due squadre di Premier sono seriamente interessate all’acquisto: si tratta di Chelsea, in pole position, e sullo sfondo il Manchester United. Barcelona Pierre-EmerickInoltre, secondo quanto riportato dal giornale El Pais, l’attaccante blaugrana ha vissuto una vera e propria ...

100x100Napoli : Notte di terrore per Aubameyang picchiato e derubato a Barcellona - sportli26181512 : Terrore a casa #Aubameyang: picchiato, minacciato con armi e derubato!: Notte movimentata per l'attaccante gabonese… - Vedovodidepay : dopo questa sera/notte mi chiedo come faccia la gente a tifare Milan,Inter Bayern real Barcellona city ecc... siamo… - justsaramusic : Il mio pensiero dell’una e mezza di notte: prendere i biglietti per Barcellona anziché Campovolo #LoveOnTour2023 - 4Mememeg : L' ignoranza che mi sale tutte le volte che sento quevedo. Tanta voglia di cantarla alle 3 di notte per le strade di Barcellona. -