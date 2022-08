sportli26181512 : Atalantamania: 'Il mercato in entrata non è chiuso!' e la Dea è già in vetta: Una Dea dai due volti ha centrato i 3… -

Sul fronte entrate, più che un nuovo centrale per sopperire alla doppia assenza Palomino - Djimsiti (Daniluic è ormai della Salernitana), l'Atalanta potrebbe chiudere il mercato con un colpo sulla fascia. Difficile che possa rappresentare una pedina di scambio negli ultimi 10 giorni di mercato. Ma a Bergamo, mai dire mai. Atalantamania: 'Il mercato in entrata non è chiuso!' e la Dea è già in vetta Una Dea dai due volti ha centrato i 3 punti contro il Verona. Da buttare il primo tempo, nonostante la partenza da titolari di due new-entry come Soppy e Lookman. Il primo su una fascia non di sua competenza.