?? – Patrick Berg Lens torna in Norvegia e torna a Bodo Glimt

(Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 12:37:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di L’Équipe:, centrocampista difensivo norvegese del, lunedì dovrebbe volare nel suo paese natale. L’Internazionale (24 anni, 11 selezioni) sarà sottoposto a visite mediche e sarà trasferito al…, il club che lo aveva appena ceduto allo scorso inverno. In avanzato contatto con il Feyenoord, ma soprattutto con lo Standard de Liège,aveva recentemente suscitato le preoccupazioni del suo allenatore e del suo agente. In discussione il fatto che non sia riuscito a diventare titolare in Artois. Le coppie Doucouré-Fofana la scorsa stagione e Abdul Samed-Fofana in questa stagione sono state effettivamente installate nel cuore del ...

Calcio in Pillole

... Hacks ( The One, The Only ) Jane Becker, Ted Lasso ( Zero matrimoni e un funerale ) Alece ... The Dropout ( Ho fretta ) Molly Smith Metzler, Maid ( Schiocchi )Somerville, Station Eleven (...... film avventura, azione, commedia del 2003 di Peter, con Dwayne Johnson, Seann William Scott, ... film azione del 2006 di John Bonito, con John Cena, Robert, Kelly Carlson, Anthony Ray ... Lens: preso il centrocampista del Bodø/Glimt, Patrick Berg