Uomini e Donne, Tina Cipollari difende a spada tratta Anna Pettinelli (Di domenica 28 agosto 2022) Su Instagram, Anna Pettinelli negli ultimi giorni è stata presa di mira dagli haters sia per aver "perso" il posto di insegnante ad Amici sia perché accusata di fare eccessivo ricordo al photoshop. E così, per mettere a tacere le malelingue, la speaker radiofonica ha pubblicato una foto di quando era giovane, mostrando come i lineamenti fossero gli stessi, e oggi si limita a usare un filtro per lisciare la pelle. In suo soccorso inaspettatamente è intervenuta Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e Donne ha infatti tuonato tra i commenti: "Lasciali scrivere poveracci…, con o senza filtri sei sempre una bella donna. Vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle cesse allucinanti…".

