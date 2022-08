Road Dogg: “La Streak di Undertaker non sarebbe dovuta finire a WrestleMania 30” (Di domenica 28 agosto 2022) La fine della Streak ha rappresentato per tutti noi fan del wrestling un momento di shock: eravamo praticamente tutti certi della vittoria del Deadman ai danni di Brock Lesnar, ma dopo una terza F-5, The Beast è riuscito a realizzare l’impossibile. Di lì a poco iniziarono a circolare le più stravaganti teorie dei fan riguardo alla fine dell’imbattibilità di Taker, con qualcuno che sostenne che si fosse trattato di un errore causato da una commozione cerebrale subita dal Becchino. In realtà però era stata una scelta presa in precedenza da Vince McMahon e seppur lo stesso Taker non fosse completamente d’accordo, quella sera tutto andò come nella visione del Chairman. Opinioni comuni A quanto pare non solo Undertaker era riluttante a porre fine alla sua Streak, ma anche nel backstage molti pensavano che l’idea di McMahon ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 28 agosto 2022) La fine dellaha rappresentato per tutti noi fan del wrestling un momento di shock: eravamo praticamente tutti certi della vittoria del Deadman ai danni di Brock Lesnar, ma dopo una terza F-5, The Beast è riuscito a realizzare l’impossibile. Di lì a poco iniziarono a circolare le più stravaganti teorie dei fan riguardo alla fine dell’imbattibilità di Taker, con qualcuno che sostenne che si fosse trattato di un errore causato da una commozione cerebrale subita dal Becchino. In realtà però era stata una scelta presa in precedenza da Vince McMahon e seppur lo stesso Taker non fosse completamente d’accordo, quella sera tutto andò come nella visione del Chairman. Opinioni comuni A quanto pare non soloera riluttante a porre fine alla sua, ma anche nel backstage molti pensavano che l’idea di McMahon ...

