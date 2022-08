Monza, TMW: “Tre colpi in chiusura per i Brianzoli” (Di domenica 28 agosto 2022) Monza TMW- Il Monza è tornato al lavoro dopo la sconfitta rimediata, venerdì nell’anticipo contro l’Udinese per 2-1. Il Monza continua il suo lavoro sul mercato, i Brianzoli sono molto attivi per cercare di riempire i reparti sofferenti nelle prime tre uscite, non convincenti. Per la mediana, i Lombardi sono molto vicini all’acquisto di Rovella dalla Juventus, per la sua terza esperienza in Serie A. Si aspetta la cessione di Paredes ai Bianconeri per completare il trasferimento dell’ex Genoa alla coorte di Stroppa. se esce Machin verso Palermo, vengono valutati in entrata il milanista Bakayoko e William Carvalho. Un altro ruolo che il Monza proverà a rinforzare è quello degli esterni, se Carlos Augusto e Birindelli sono delle garanzie, Carboni invece ha avuto un inizio titubante. Galliani proverà a ... Leggi su seriea24 (Di domenica 28 agosto 2022)TMW- Ilè tornato al lavoro dopo la sconfitta rimediata, venerdì nell’anticipo contro l’Udinese per 2-1. Ilcontinua il suo lavoro sul mercato, isono molto attivi per cercare di riempire i reparti sofferenti nelle prime tre uscite, non convincenti. Per la mediana, i Lombardi sono molto vicini all’acquisto di Rovella dalla Juventus, per la sua terza esperienza in Serie A. Si aspetta la cessione di Paredes ai Bianconeri per completare il trasferimento dell’ex Genoa alla coorte di Stroppa. se esce Machin verso Palermo, vengono valutati in entrata il milanista Bakayoko e William Carvalho. Un altro ruolo che ilproverà a rinforzare è quello degli esterni, se Carlos Augusto e Birindelli sono delle garanzie, Carboni invece ha avuto un inizio titubante. Galliani proverà a ...

