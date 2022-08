La Rappresentante di Lista torna a collaborare con Save The Children (Di domenica 28 agosto 2022) La Rappresentante Di Lista torna al fianco di Save The Children per una nuova iniziativa. Dopo i vari appuntamenti in live estivi e il concerto del 5 aprile sempre in collaborazione con la nota associazione benefica, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina tornano con una nuova iniziativa. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è stato impegnato in una serie di eventi dal vivo durante l’estate, ma prima di inaugurare il loro tour estivo lo scorso 5 aprile erano saliti sul palco di Save The Children a sostegno dei bambini colpiti dall’incubo della guerra. Adesso, a sei mesi dall’escalation che ha portato al conflitto russo-ucraino, La Rappresentante Di Lista torna al fianco della nota ... Leggi su velvetmag (Di domenica 28 agosto 2022) LaDial fianco diTheper una nuova iniziativa. Dopo i vari appuntamenti in live estivi e il concerto del 5 aprile sempre in collaborazione con la nota associazione benefica, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracinano con una nuova iniziativa. Il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è stato impegnato in una serie di eventi dal vivo durante l’estate, ma prima di inaugurare il loro tour estivo lo scorso 5 aprile erano saliti sul palco diThea sostegno dei bambini colpiti dall’incubo della guerra. Adesso, a sei mesi dall’escalation che ha portato al conflitto russo-ucraino, LaDial fianco della nota ...

RadioNovesei96 : NOW: LA RAPPRESENTANTE DI LISTA - DIVA /OnAir to 96 Radio - EleSparkling : I commentatori che citano La rappresentante di lista ?? - UnDueTreContest : #MusicSummer2022 - Finale Codice 1?9? ?? La Rappresentante di Lista - Diva ??? C. Drago, D. Mangiaracina, R. Calabre… - tsunamidieci : 5 - diva, la rappresentante di lista - forsestanco : @Cathomeless2 Se ti fai mettere come rappresentante di lista puoi votare in una sezione diversa da quella di residenza ?? -