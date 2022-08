Il Papa a L’Aquila incoraggia la folla in dialetto: “’Jemo ‘nnanzi’. Voi conoscete la dignità del dolore” (Di domenica 28 agosto 2022) Parla di speranza, di dolore e dignità, ma anche di “un impegno lungimirante” per la ricostruzione spirituale e materiale, il Papa al popolo “resiliente” de L’Aquila, che dopo circa tredici anni ancora soffre le conseguenze del terribile terremoto del 2009 che provocò oltre 300 morti e 1600 feriti. Il Pontefice è giunto in mattinata nel capoluogo abruzzese, dove ha celebrato la Perdonanza Celestiniana, primo Pontefice ad aprire la Porta Santa. Atterrato in elicottero in Piazza d’Armi, Francesco si è diretto verso la centrale Piazza Duomo. Il tragitto a bordo della Fiat 500L bianca è accompagnato dal canto dedicato alla Salus Populi Aquilani, la Vergine protettrice della popolazione. Ad accogliere il Papa c’è il cardinale Giuseppe Petrocchi, insieme alle locali autorità, tra cui il presidente della ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 28 agosto 2022) Parla di speranza, di, ma anche di “un impegno lungimirante” per la ricostruzione spirituale e materiale, ilal popolo “resiliente” de, che dopo circa tredici anni ancora soffre le conseguenze del terribile terremoto del 2009 che provocò oltre 300 morti e 1600 feriti. Il Pontefice è giunto in mattinata nel capoluogo abruzzese, dove ha celebrato la Perdonanza Celestiniana, primo Pontefice ad aprire la Porta Santa. Atterrato in elicottero in Piazza d’Armi, Francesco si è diretto verso la centrale Piazza Duomo. Il tragitto a bordo della Fiat 500L bianca è accompagnato dal canto dedicato alla Salus Populi Aquilani, la Vergine protettrice della popolazione. Ad accogliere ilc’è il cardinale Giuseppe Petrocchi, insieme alle locali autorità, tra cui il presidente della ...

vaticannews_it : Il #Papa a #laquila per poco più di 4 ore: l’incontro con chi ha perso i propri cari nel terremoto del 2009 e l’ape… - MediasetTgcom24 : Papa Francesco a L'Aquila, visita al Duomo col caschetto dei vigili del fuoco #PapaFrancesco #Aquila #terremoto - vaticannews_it : #laquila 'Gli aquilani sono in attesa . Dal cielo benedici la nostra città, piccolo frammento di una umanità che ce… - infoitinterno : Papa Francesco a L'Aquila: «Il dolore c'è, non bastano le belle parole» - infoitinterno : Papa a L'Aquila ringrazia organizzatori viaggio in terra abruzzese -