F1, GP Olanda 2022: programma, date, orari e diretta tv (Di domenica 28 agosto 2022) La quindicesima gara del Mondiale di F1 prevede il Gran Premio di Belgio 2022 a Zandvoort: ecco di seguito le informazioni sul programma, le date, gli orari e la diretta tv e streaming del secondo appuntamento consecutivo su questo circuito storico. In calendario è tornato soltanto nel 2021, con il Covid che ne ha posticipato il rientro di un anno, ma è sicuramente una pista che può garantire spettacolo quella olandese in cui, ovviamente Max Verstappen proverà a sfruttare il tifo amico per vincere. Occhio però agli orari: nonostante la gara europea, sono totalmente sfalsati rispetto al consueto. Riepiloghiamoli di seguito. Venerdì 2 settembre alle ore 12.30 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 16 ecco le prove libere 2. Sabato 3 settembre alle ore 12 le prove libere 3 ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) La quindicesima gara del Mondiale di F1 prevede il Gran Premio di Belgioa Zandvoort: ecco di seguito le informazioni sul, le, glie latv e streaming del secondo appuntamento consecutivo su questo circuito storico. In calendario è tornato soltanto nel 2021, con il Covid che ne ha posticipato il rientro di un anno, ma è sicuramente una pista che può garantire spettacolo quella olandese in cui, ovviamente Max Verstappen proverà a sfruttare il tifo amico per vincere. Occhio però agli: nonostante la gara europea, sono totalmente sfalsati rispetto al consueto. Riepiloghiamoli di seguito. Venerdì 2 settembre alle ore 12.30 sarà la volta delle prove libere 1, alle ore 16 ecco le prove libere 2. Sabato 3 settembre alle ore 12 le prove libere 3 ...

fattoquotidiano : Emergenza rifiuti, la Sicilia manderà 10mila tonnellate di spazzatura in Olanda in un anno: costa meno dell’invio i… - zazoomblog : Crisi del gas perché l’Olanda ci sta guadagnando (e non vuole un tetto ai prezzi) - #Crisi #perché #l’Olanda… - massimo_san : RT @Open_gol: Secondo i media locali almeno sei persone sono rimaste ferite, ma non si conoscono le loro condizioni mediche. L’autista è st… - emmazanni : RT @dukana2: Emergenza #rifiuti, la #Sicilia manderà 10mila tonnellate di spazzatura in #Olanda in un anno??disastro #CessoDestra ??e #Meloni… - Open_gol : Secondo i media locali almeno sei persone sono rimaste ferite, ma non si conoscono le loro condizioni mediche. L’au… -