(Di domenica 28 agosto 2022)conclude con il morale sotto i tacchi il suo Gran Premio del Belgio, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Nello splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, infatti, il portacolori del team McLaren, che partiva nelle posizioni di testa dopo le numerose penalizzazioni di ieri, non è andato oltre un grigio 15° posto, con una vettura ancora una volta ben lontana dalla competitività. Il pilota australiano ha concluso la sua gara sulla pista delle Ardenne con un distacco di ben 1:47 dal Max Verstappen, dominante di oggi, superato anche dal compagno di team Lando Norris, 12° al traguardo, con una quarantina di secondi di margine. In poche parole, una domenica quanto mai complicata per l’aussie. Il suo commento ai microfoni di F1.com: “La gara è stata complicata sin dall’avvio, con il primo giro nel quale ...

...- 1'43'078 12 - Lando Norris (McLaren - Mercedes) - 1'44'739 13 - Yuki Tsunoda (Alpha Tauri - Honda) - 1'45'217 14 - Guan Yu Zhou (Sauber Alfa Romeo - Ferrari) - 1'46'252 15 -(......146 7 Lando Norris McLaren 76 8 Esteban Ocon Alpine 64 9 Fernando Alonso Alpine 51 10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 46 11 Kevin Magnussen Haas 22 12 Sebastian Vettel Aston Martin 20 13... F1, Daniel Ricciardo: "Eravamo troppo lenti sul dritto e tutti ci passavano, una giornata come tante altre..." Classifica Formula 1: Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp Belgio 2022 a Spa-Francorchamps. Voragine di vantaggio per Max Verstappen e la Red Bull.