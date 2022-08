Week-end tra sole e pioggia | ecco dove si rischia… l’ombrello

(Di sabato 27 agosto 2022) Ilnon mancherà sia sabato che domenica, ma dovremo mettere in conto pure i temporali, a tratti anche di forte intensità, che colpiranno in modo estremamente disorganizzato: sostanzialmente il tempo sarà incerto e sarà buona cosa rivolgere lo sguardo al cielo. Vi saranno aree coinvolte da ingenti precipitazioni, mentre altre appena limitrofe rimarranno asciutte, questo proprio a causa della natura molto localizzata delle manifestazioni temporalesche. PERCHE’ ACCADE – L’alta pressione subirà un ulteriore indebolimento sull’Italia, migrando il proprio baricentro sul Mediterraneo meridionale. Contestualmente una cellula di alta pressione andrà rinforzandosi sulle IBritanniche pilotando correnti dai Balcani verso la nostra Penisola, che si troverà così sotto il tiro incrociato di infiltrazioni instabili da Nordest nei medio-bassi strati e da ...

gianniruj : Lazio amara per Simone Inzaghi: Lazio-Inter 3-1 | Serie A TIM | DAZN Highlights - YouTube i demeriti dell’inter…si… - Dida_ti : RT @Daniel48592397: Sabato, e noi lo coloriamo al profumo di mare... Buongiorno, buon ??, buon sabato e week end a tutto il mondo tuitterin… - PieknaJenny21 : RT @pm1025: Agli istanti preziosi che conserviamo nel Cuore ?? Buondiii ragazze ??sereno week end ?? #CanYaman ????? https://t… - Andreasimo46 : @luuurensa @AngeleriMassimo @mircorunner @luigifoschini @marcoloffredo @_RunnerSlow @davidlapo1967 @Marybonabona… - amaunsogno : @sono_selvatica Buon giorno, amica mia, buon week end -

Fino a pochi anni fa, le tappe del mondiale di Formula 1 disputate negli Stati Uniti erano vissute in maniera profondamente diversa rispetto a quelle europee. Si trattava dipiù tranquilli del solito sia per i dirigenti che per i piloti: meno sponsor e meno fan da intrattenere tra il venerdì di prove libere, il sabato di qualifiche e la gara della domenica. Da ...E se si era deciso di approfittare dell'ultimod'agosto per un'ultima gita fuori porta , prima di riprendere i ritmi cittadini lavorativi e scolastici, è bene conoscere quali saranno le zone ...Nuovi provvedimenti dopo lo stupro in Largo Respighi. Il questore: "Pattuglie fisse fino a metà settembre nelle piazze Verdi, Puntoni e Pradelli" ...L'ultima settimana di agosto vedrà un tempo instabile con possibili rovesci nelle zone montuose. Ecco cosa dicono le previsioni: l'estate è già finita