"Vi spiego cosa succede a Roma". Simonetta Matone svela perché Gualtieri è a rischio (Di sabato 27 agosto 2022) Matteo Salvini l'ha voluta come capolista alla Camera nel collegio di Roma e all'uninominale nel centro della Capitale: incarico di responsabilità in un Parlamento che sarà pieno zeppo di politici strutturati. Nessun timore per lei: «Non mi ritengono una neofita che si troverà - semmai eletta - come "Alice nel paese delle meraviglie". Ne ho viste di ogni...». A parlare è Simonetta Matone, capogruppo della Lega in Campidoglio, già sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma ed ex procuratore al Tribunale per i minorenni. È lei uno dei volti nuovi - conosciutissima sul piccolo schermo - che il Carroccio presenta alle Politiche. Fra la categoria dei tecnici "con l'anima".Le piace la definizione? «La scelta dei tecnici, nella Lega, è stata meditata: perché essere tecnico non basta. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 27 agosto 2022) Matteo Salvini l'ha voluta come capolista alla Camera nel collegio die all'uninominale nel centro della Capitale: incarico di responsabilità in un Parlamento che sarà pieno zeppo di politici strutturati. Nessun timore per lei: «Non mi ritengono una neofita che si troverà - semmai eletta - come "Alice nel paese delle meraviglie". Ne ho viste di ogni...». A parlare è, capogruppo della Lega in Campidoglio, già sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello died ex procuratore al Tribunale per i minorenni. È lei uno dei volti nuovi - conosciutissima sul piccolo schermo - che il Carroccio presenta alle Politiche. Fra la categoria dei tecnici "con l'anima".Le piace la definizione? «La scelta dei tecnici, nella Lega, è stata meditata:essere tecnico non basta. ...

