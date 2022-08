US Open 2022: Elisabetta Cocciaretto si qualifica ed entra nelle prime 100 WTA! (Di sabato 27 agosto 2022) In un solo colpo, al termine di una giornata resa difficilissima dalle continue interruzioni per pioggia, per Elisabetta Cocciaretto arrivano numerose gioie. La marchigiana, infatti, non solo si qualifica per il tabellone principale agli US Open, ma completa finalmente il novero di tutti gli Slam in termini di partecipazione tra le 128 che possono ambire al trofeo. In più, con la vittoria per 7-6(4) 6-2 sull’americana Whitney Osuigwe, promessa per il momento mai mantenuta del tennis a stelle e strisce, irrompe per la prima volta nelle migliori 100 del ranking WTA. Di suo, almeno nel primo set, la partita entra in lotta. Nel game d’apertura arrivano subito palle break (tre), ma senza che ci sia modo di concretizzarle. Dopo un leggero rischio sul 2-3 15-30, Cocciaretto ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) In un solo colpo, al termine di una giornata resa difficilissima dalle continue interruzioni per pioggia, perarrivano numerose gioie. La marchigiana, infatti, non solo siper il tabellone principale agli US, ma completa finalmente il novero di tutti gli Slam in termini di partecipazione tra le 128 che possono ambire al trofeo. In più, con la vittoria per 7-6(4) 6-2 sull’americana Whitney Osuigwe, promessa per il momento mai mantenuta del tennis a stelle e strisce, irrompe per la prima voltamigliori 100 del ranking WTA. Di suo, almeno nel primo set, la partitain lotta. Nel game d’apertura arrivano subito palle break (tre), ma senza che ci sia modo di concretizzarle. Dopo un leggero rischio sul 2-3 15-30,...

