Sport in tv oggi, sabato 27 agosto: programma ed orari di tutti gli eventi (Di sabato 27 agosto 2022) Lo Sport in tv oggi, sabato 27 agosto: il programma e gli orari di tutti gli eventi sul territorio italiano ed in giro per il mondo. Giornata pienissima, con in particolar modo da segnalare l’esordio nei mondiali di volley dell’Italia allenata da De Giorgi contro il Canada. Big match in Serie A tra Juventus e Roma, ma si giocano anche altre tre partite, tra cui quella del Milan che aspetta in casa il Bologna. Attesa anche per le qualifiche del GP del Belgio di Formula 1, mentre continua la Vuelta con l’ottava tappa. Con gli Us Open alle porte, giungono a conclusione i tre tornei tennistici della settimana. Di seguito il programma completo degli eventi con gli orari dettagliati. ... Leggi su sportface (Di sabato 27 agosto 2022) Loin tv27: ile glidiglisul territorio italiano ed in giro per il mondo. Giornata pienissima, con in particolar modo da segnalare l’esordio nei mondiali di volley dell’Italia allenata da De Giorgi contro il Canada. Big match in Serie A tra Juventus e Roma, ma si giocano anche altre tre partite, tra cui quella del Milan che aspetta in casa il Bologna. Attesa anche per le qualifiche del GP del Belgio di Formula 1, mentre continua la Vuelta con l’ottava tappa. Con gli Us Open alle porte, giungono a conclusione i tre tornei tennistici della settimana. Di seguito ilcompleto deglicon glidettagliati. ...

