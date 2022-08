Shia LaBeouf: "FKA Twigs mi ha salvato la vita, se ora sono sobrio è grazie a lei" (Di sabato 27 agosto 2022) Shia LaBeouf, durante due recentissime interviste, ha ammesso che FKA Twigs gli ha salvato la vita, permettendogli di intraprendere il percorso che lo ha portato alla sobrietà. Shia LaBeouf ha affermato che la sua ex ragazza, FKA Twigs, gli ha "salvato la vita" accusandolo pubblicamente di "violenza e abusi sessuali". La cantante di "Cellophane", 34 anni, ha citato in giudizio LaBeouf, 36 anni, per percosse sessuali, aggressione e inflizione di stress emotivo nel dicembre 2020. Twigs ha accusato l'attore di averla soffocata, di aver minacciato di far schiantare l'auto in cui si trovavano entrambi e di averle consapevolmente fatto contrarre una malattia a trasmissione sessuale. All'epoca ... Leggi su movieplayer (Di sabato 27 agosto 2022), durante due recentissime interviste, ha ammesso che FKAgli hala, permettendogli di intraprendere il percorso che lo ha portato alla sobrietà.ha affermato che la sua ex ragazza, FKA, gli ha "la" accusandolo pubblicamente di "violenza e abusi sessuali". La cantante di "Cellophane", 34 anni, ha citato in giudizio, 36 anni, per percosse sessuali, aggressione e inflizione di stress emotivo nel dicembre 2020.ha accusato l'attore di averla soffocata, di aver minacciato di far schiantare l'auto in cui si trovavano entrambi e di averle consapevolmente fatto contrarre una malattia a trasmissione sessuale. All'epoca ...

