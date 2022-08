Picchiata dal compagno, la salva… (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo essere stata Picchiata dal compagno, una donna ha minacciato di suicidarsi gettandosi dal balcone di casa. Solo l’intervento di una carabiniera l’ha impedito. Il tutto è successo a San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli). Una pattuglia della locale stazione dei carabinieri è stata immediatamente allertata da una segnalazione. Arrivata sul luogo ha trovato una donna affacciata al balcone di casa che urlava chiedendo aiuto. Il compagno stava correndo poco lontano nel tentativo di scappare, ma prontamente è stato bloccato dalle forze dell’ordine. La donna ha spiegato ciò che era successo ad una carabiniera. Il terribile racconto della violenza non ha risparmiato i dettagli più dolorosi: l’uomo l’ha Picchiata prendendola per il collo per poi tentare di soffocarla utilizzando un cuscino. La donna ha ... Leggi su notizieitaliaonline (Di sabato 27 agosto 2022) Dopo essere statadal, una donna ha minacciato di suicidarsi gettandosi dal balcone di casa. Solo l’intervento di una carabiniera l’ha impedito. Il tutto è successo a San Giorgio a Cremano (in provincia di Napoli). Una pattuglia della locale stazione dei carabinieri è stata immediatamente allertata da una segnalazione. Arrivata sul luogo ha trovato una donna affacciata al balcone di casa che urlava chiedendo aiuto. Ilstava correndo poco lontano nel tentativo di scappare, ma prontamente è stato bloccato dalle forze dell’ordine. La donna ha spiegato ciò che era successo ad una carabiniera. Il terribile racconto della violenza non ha risparmiato i dettagli più dolorosi: l’uomo l’haprendendola per il collo per poi tentare di soffocarla utilizzando un cuscino. La donna ha ...

