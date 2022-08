“Il dolore che ho subito”: Sofia Calesso, il racconto dell’ex di “Temptation Island” (Di sabato 27 agosto 2022) Temptation Island quest’anno non è andato in onda e per i fan non c’è stato modo di immergersi nelle tipiche storie del viaggio nei sentimenti più seguito di Canale 5. Nessuna nuova coppia da seguire, ma nel cuore dei telespettatori trovano ancora spazio alcuni personaggi che sono stati protagonisti nelle edizioni passate del reality. Uno di questi è Sofia Calesso, seguitissima sui social dove condivide i suoi segreti di bellezza e tanti consigli per i follower. E proprio per questo non è passata inosservata la sua assenza, necessaria dopo il dolore che ha subito e di cui ha parlato in una recente intervista. Sofia Calesso, il dolore per la perdita del figlio L’ex protagonista di Temptation Island, ... Leggi su dilei (Di sabato 27 agosto 2022)quest’anno non è andato in onda e per i fan non c’è stato modo di immergersi nelle tipiche storie del viaggio nei sentimenti più seguito di Canale 5. Nessuna nuova coppia da seguire, ma nel cuore dei telespettatori trovano ancora spazio alcuni personaggi che sono stati protagonisti nelle edizioni passate del reality. Uno di questi è, seguitissima sui social dove condivide i suoi segreti di bellezza e tanti consigli per i follower. E proprio per questo non è passata inosservata la sua assenza, necessaria dopo ilche hae di cui ha parlato in una recente intervista., ilper la perdita del figlio L’ex protagonista di, ...

rusembitaly : Il 21/08 la giornalista russa Daria Dugina è morta nell’esplosione della sua auto vicino a Mosca. Secondo il Serviz… - BarbascuraX : Finalmente ho visto l’ultima puntata di Better Call Saul. Ho procrastinato per illudermi che non sarebbe mai finito… - Pontifex_it : Seguo con preoccupazione e dolore la situazione creatasi in Nicaragua. Vorrei esprimere la mia convinzione e il mio… - turbodivah : RT @zaynshappiness: quando la distanza si farà sentire,gli basterà guardare il polso o nel cuore per capire che niente e nessuno lì separer… - laasof11 : RT @nonsonomaky: vedere tutti stare male insieme a loro, mi fa capire quanto teniamo ai ragazzi. Il dolore di stasera è inspiegabile, sembr… -