Grande stile, piccola taglia (Di sabato 27 agosto 2022) L’autunno-Inverno 2022/2023 è alle porte e anche per l’abbigliamento bambini sono in arrivo tante novità. Come rinnovare il guardaroba dei più piccoli? Puntando su comfort, qualità e stile. Dalle sneakers firmate e vitaminiche, agli abiti in denim, passando per occhiali iper colorati e orologi intramontabili. Pronte per un “mini” shopping? Sneakers bimbo unisex Nuove generazioni e rispetto dell’ambiente non possono che crescere insieme. Versace li unisce in una nuova collezione: Upcycle. Scarpe e accessori dai colori vitaminici e dallo stile sprintoso realizzati con materiali riciclati e di recupero. La proposta comprende diversi tipi di calzature (sneakers, stivali, sandali) e un marsupio, tutti per la loro speciale fattura sono in edizione limitata e ogni proposta è unisex, con taglie che vanno dai quattro ai 14 anni. Un perfetto compagno di ... Leggi su iodonna (Di sabato 27 agosto 2022) L’autunno-Inverno 2022/2023 è alle porte e anche per l’abbigliamento bambini sono in arrivo tante novità. Come rinnovare il guardaroba dei più piccoli? Puntando su comfort, qualità e. Dalle sneakers firmate e vitaminiche, agli abiti in denim, passando per occhiali iper colorati e orologi intramontabili. Pronte per un “mini” shopping? Sneakers bimbo unisex Nuove generazioni e rispetto dell’ambiente non possono che crescere insieme. Versace li unisce in una nuova collezione: Upcycle. Scarpe e accessori dai colori vitaminici e dallosprintoso realizzati con materiali riciclati e di recupero. La proposta comprende diversi tipi di calzature (sneakers, stivali, sandali) e un marsupio, tutti per la loro speciale fattura sono in edizione limitata e ogni proposta è unisex, con taglie che vanno dai quattro ai 14 anni. Un perfetto compagno di ...

imnotmxtt : la roba di avere stile è solo una grande cazzata - CorriereCultura : RT @La_Lettura: Quanta grazia in un disgraziato (mentre sbaglia). Su «la Lettura» in anteprima nell’App Silvia Avallone recensisce «I tradi… - tostoini : Dopo il coffee table book sul non finito sardo, il mio nuovo grande sogno fotografico editoriale: L'Abuso Edilizi… - HankHC91 : RT @La_Lettura: Quanta grazia in un disgraziato (mentre sbaglia). Su «la Lettura» in anteprima nell’App Silvia Avallone recensisce «I tradi… - GermanaVerri : @GianlucaSgueo Tutto ciò sembra un esperimento in grande stile del Grande Fratello. È quasi comico dire 'Tutti i tu… -