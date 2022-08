Ultime Notizie – Prezzo gas, Salvini: “Rischio di razionamenti, Lega pronta a votare misure” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Il Rischio di razionamenti in autunno c’è. Se il Prezzo non scende il prossimo Governo dovrà razionare luce e gas a partire dalle imprese. Per me l’operazione verità è sempre meglio dell’operazione silenzio”. Così il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Napoli. “Vorrei evitarlo – aggiunge Salvini – ma l’ha già detto Macron, e la Francia oltretutto ha decine di reattori nucleari operativi. Noi non ce li abbiamo, importiamo solo energia dall’estero, quindi se non si interviene il Rischio di decidere chi si riscalda e chi no, chi accende la luce e chi no è assolutamente concreto”. Il leader della Lega sottolinea: “Siamo assolutamente a favore di un intervento diretto e rapido entro questi giorni del Governo Draghi che metta a disposizione non ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 26 agosto 2022) “Ildiin autunno c’è. Se ilnon scende il prossimo Governo dovrà razionare luce e gas a partire dalle imprese. Per me l’operazione verità è sempre meglio dell’operazione silenzio”. Così il leader dellaMatteo, oggi a Napoli. “Vorrei evitarlo – aggiunge– ma l’ha già detto Macron, e la Francia oltretutto ha decine di reattori nucleari operativi. Noi non ce li abbiamo, importiamo solo energia dall’estero, quindi se non si interviene ildi decidere chi si riscalda e chi no, chi accende la luce e chi no è assolutamente concreto”. Il leader dellasottolinea: “Siamo assolutamente a favore di un intervento diretto e rapido entro questi giorni del Governo Draghi che metta a disposizione non ...

