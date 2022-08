Stiamo davvero discutendo su chi sia più forte tra Ronaldo e Osimhen? (Di venerdì 26 agosto 2022) Un consiglio onesto e leale agli appassionati che conservano un minimo di raziocinio: se ci riuscite, in queste ore, evitate di accedere ai social network. Sì, evitate. Che rischiate di essere risucchiati in un dibattito a tratti surreale. Un dibattito che coinvolge tifosi, addetti ai lavori, opinionisti dell’ultim’ora, insider (sic!). Un dibattito da teatro dell’assurdo. Un dibattito che verte, più o meno, su una specie di domanda: è meglio Victor Osimhen o Cristiano Ronaldo? Il quesito, di per sé, non meriterebbe tantissima attenzione. Chiunque sia dotato di un minimo di onestà intellettuale (non è neanche il caso di tirare in ballo la competenza), con tutto il sacrosanto rispetto per Victor, non ha alcun problema a dare una risposta chiara, precisa, senza fronzoli. Cristiano Ronaldo, ad oggi, è cento volte più forte ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Un consiglio onesto e leale agli appassionati che conservano un minimo di raziocinio: se ci riuscite, in queste ore, evitate di accedere ai social network. Sì, evitate. Che rischiate di essere risucchiati in un dibattito a tratti surreale. Un dibattito che coinvolge tifosi, addetti ai lavori, opinionisti dell’ultim’ora, insider (sic!). Un dibattito da teatro dell’assurdo. Un dibattito che verte, più o meno, su una specie di domanda: è meglio Victoro Cristiano? Il quesito, di per sé, non meriterebbe tantissima attenzione. Chiunque sia dotato di un minimo di onestà intellettuale (non è neanche il caso di tirare in ballo la competenza), con tutto il sacrosanto rispetto per Victor, non ha alcun problema a dare una risposta chiara, precisa, senza fronzoli. Cristiano, ad oggi, è cento volte più...

