Serie A - Il programma completo della terza giornata di campionato (Di venerdì 26 agosto 2022) Con gli anticipi di oggi prende il via la terza giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Di seguito il programma completo delle gare e dove vederle : Oggi 26 agosto Monza - Udinese ore 18.30 ( DAZN ) Lazio - Inter ore 20.45 ( DAZN ) Sabato 27 agosto Cremonese - Torino ore 18.30 ( DAZN e SKY ) Juventus - Roma ore 18.30 ( DAZN ) Milan - Bologna ore 20.45 ( DAZN e SKY ) Spezia - Sassuolo ore 20.45 ( DAZN ) Domenica 28 agosto Salernitana - Sampdoria ore 18.30 ( DAZN e SKY ) Verona - Atalanta ore 18.30 ( DAZN ) Fiorentina - Napoli ore 20.45 ( DAZN ) Lecce - Empoli ore 20.45 ( DAZN ) Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Con gli anticipi di oggi prende il via ladidiA 2022/2023. Di seguito ildelle gare e dove vederle : Oggi 26 agosto Monza - Udinese ore 18.30 ( DAZN ) Lazio - Inter ore 20.45 ( DAZN ) Sabato 27 agosto Cremonese - Torino ore 18.30 ( DAZN e SKY ) Juventus - Roma ore 18.30 ( DAZN ) Milan - Bologna ore 20.45 ( DAZN e SKY ) Spezia - Sassuolo ore 20.45 ( DAZN ) Domenica 28 agosto Salernitana - Sampdoria ore 18.30 ( DAZN e SKY ) Verona - Atalanta ore 18.30 ( DAZN ) Fiorentina - Napoli ore 20.45 ( DAZN ) Lecce - Empoli ore 20.45 ( DAZN )

SuperQuarkRai : Superquark non finisce qui! In autunno sono in arrivo ben 16 puntate di una serie speciale: “Prepararsi al futuro”.… - Ettore_Rosato : Finalmente nel vivo della campagna elettorale! Stamattina nella mia regione, in Fvg, per presentare le liste dei ca… - CarloCalenda : Oggi in Senato presentato il programma della Lista “@Azione_it - @ItaliaViva - Calenda”. Nessuna promessa irrealiz… - VincenzoSaulino : RT @europaverde_it: ?? Oggi è la #GiornataMondialedelCane! ?????? Nel programma elettorale dell’#AlleanzaVerdiSinistra, abbiamo proposte serie… - etevnita : RT @Debbbbbi: La verità è che spiace molto per gli altri ma quell’angelo caduto dall’olimpo di mattia zenzola meglio di ogni serie tv che u… -