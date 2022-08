Ruberti, la lite nelle chat: il rigore negato a Zaniolo e l'offesa di "ubriacone" a Lampazzi (Di venerdì 26 agosto 2022) La lotta per le candidature alle elezioni regionali, un bicchiere di troppo e il rigore negato a Zaniolo. La cena al ristorante di Frosinone, culminata con le minacce di morte dell'ex capo... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 26 agosto 2022) La lotta per le candidature alle elezioni regionali, un bicchiere di troppo e il. La cena al ristorante di Frosinone, culminata con le minacce di morte dell'ex capo...

LaVeritaWeb : La proroga delle polizze senza gara dal 2014 al 2019, per un valore di 1,6 milioni, è parte dell’inchiesta sulla li… - borghi_claudio : Dietro ogni incompetente c'è un... c'è un... definite voi. Il video della lite notturna di Ruberti, il capo di ga… - ilfoglio_it : 'Non se devono permette de dimme ‘me te compro’. Io li sparo, li ammazzo'. La lite notturna di Ruberti, il capo di… - mirellaladini : RT @LaVeritaWeb: La proroga delle polizze senza gara dal 2014 al 2019, per un valore di 1,6 milioni, è parte dell’inchiesta sulla lite fra… - luce_lucialenzi : RT @Virus1979C: Polizze Asl, la Procura indaga sulle troppe proroghe tecniche: vietate dal codice degli Appalti La lite da Albino #Ruberti… -