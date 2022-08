Ringhio | zuffe | scodinzolamento | siamo sicuri di sapere veramente interpretare il comportamento del nostro peloso? La giornata internazionale del cane è un' ottima occasione per saperne di più

Leggi su iodonna

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il 26 agosto si celebra in tutto il mondo ladel, un’speciale per rendere omaggio alpiù amato d’Italia: sono ben 8.200.000 i cani regolarmente registrati all’anagrafe canina, secondo quanto rilevato dal Rapporto Assalco Zoomark 2022. La ricerca ha anche rilevato che quasi una famiglia su 3 ha unin casa (24.6%), di cui è a tutti gli effetti parte integrante (96%).: 7 consigli per scegliere quello giusto e accoglierlo a casa guarda le foto ...