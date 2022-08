Omicidio in rissa: pm Milano chiede processo per 19 giovani (Di venerdì 26 agosto 2022) La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per i 19 ragazzi maggiorenni arrestati a metà giugno scorso per la maxi rissa in un parco a Pessano con Bornago, nel Milanese, del 29 settembre ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 26 agosto 2022) La Procura diha chiesto il rinvio a giudizio per i 19 ragazzi maggiorenni arrestati a metà giugno scorso per la maxiin un parco a Pessano con Bornago, nel Milanese, del 29 settembre ...

ANSA_Legalita : Omicidio in rissa: pm Milano chiede processo per 19 giovani. Ragazzo venne ucciso in un parco nel 2021 in scontro t… - AnsaLombardia : Omicidio in rissa: pm Milano chiede processo per 19 giovani. Ragazzo venne ucciso in un parco nel 2021 in scontro t… - La_Prealpina : Rissa a Ponte Tresa, 48enne fermato per tentato omicidio - Brigante1959 : La Repubblica: Accoltella un 15enne al centro commerciale di Busnago, arrestato per tentato omicidio: la rissa per… - AnsaSardegna : Rissa con ferimento in spiaggia Golfo Aranci, trovato coltello. In carcere per tentato omicidio il trapper romano E… -