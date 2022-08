Milly Carlucci, prima coppia omosessuale nel cast di Ballando: trapelano i nomi (Di venerdì 26 agosto 2022) Il cast di Ballando della splendida Milly Carlucci si sta formando e spunta fuori anche la prima coppia omosessuale. Vacanze posticipate per la raggiante Milly Carlucci che, stando ad alcuni post su Instagram, sembra non abbia mai smesso di lavorare. Difatti, come ha raccontato all’ANSA, per la rubrica ViaggiArt Evasioni, ha così espresso: “È un’estate in gran parte di lavoro, come capita sempre. Con il gruppo di Ballando staccheremo solo a Ferragosto“. Milly Carlucci – Altranotizia (Fonte: Google)Perciò sta preparando, come si può dedurre, l’aspetto organizzativo dello show di Rai Uno, pronto a tornare in prima serata da sabato 8 ottobre. Tanti i ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 26 agosto 2022) Ildidella splendidasi sta formando e spunta fuori anche la. Vacanze posticipate per la raggianteche, stando ad alcuni post su Instagram, sembra non abbia mai smesso di lavorare. Difatti, come ha raccontato all’ANSA, per la rubrica ViaggiArt Evasioni, ha così espresso: “È un’estate in gran parte di lavoro, come capita sempre. Con il gruppo distaccheremo solo a Ferragosto“.– Altranotizia (Fonte: Google)Perciò sta preparando, come si può dedurre, l’aspetto organizzativo dello show di Rai Uno, pronto a tornare inserata da sabato 8 ottobre. Tanti i ...

