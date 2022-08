Gessica Notaro furiosa dopo l’omicidio di Alessandra | “Siete ridicoli | per le donne in pericolo serve la scorta”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 26 agosto 2022) Non usa mezzi terminie va dritta al punto. A quanto pare per l’ennesima volta laè stata chiamata in causa, le si chiedono dei consigli, visto che lei in prima persona, ha affrontato le conseguenze del gesto di un uomo violento e ossessionato che avrebbe voluto distruggere la sua vita. Non ce l’ha fatta esi batte ormai da anni per levittime di violenza come lei. Ma è stanca, el’ennesimo femminicidio, si sfoga sui social. Torna a parlarediMatteuzzi, barbaramente massacrata davanti casa, dal suo ex, a colpi di martello. Aveva chiesto aiuto, stava arrivando per il suo ex un divieto di avvicinamento ma queste formule non bastano e lo ...