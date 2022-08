F 1 | GP Belgio - Max Verstappen vola nelle Libere 2 di Spa

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 26 agosto 2022) Maxè stato il più veloce nella seconda sessione di provedel Gran Premio del, quattordicesima prova del Mondiale di Formula 1. Il campione in carica della Red Bull Racing ha fermato il cronometro sull'1:45.507, staccando di otto decimi la Ferrari di Charles Leclerc e di un secondo la McLaren di Lando Norris. Nomi che domenica ritroveremo in fondo alla griglia di partenza, per via delle sostituzioni di diversi elementi della power unit. Così in Top 10. Prima che la pioggia tornasse a disturbare l'attività in pista, i piloti sono andati in pista con a bordo le gomme Soft per provare la vettura in simulazione di qualifica. In questa ultima ora di prove del venerdì la Red Bull sembra essere particolarmente in forma, con la Rossa comunque vicina che oggi ha lavorato principalmente in vista della gara. ...