Elezioni politiche 2002 | Letta | “Partita si gioca in collegi uninominali”

(Adnkronos) – "Ieri sera a Modena. In questa legge elettorale, piaccia o no, il risultato finale sarà determinato da chi vince i collegi uninominali, dove è eletto solo chi arriva primo. Li vince la destra o li vinciamo noi. Nessun collegio uninominale sarà vinto da altri. È di qua o di là". Così Enrico Letta su twitter postando una foto dell'intervento tenuto ieri alla festa de L'Unità a Modena. L'articolo proviene da Italia Sera.

