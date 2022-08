Covid, allarme Centaurus in autunno: ‘Variante contagiosa e pericolosa’ (Di venerdì 26 agosto 2022) Si prospetta, con molta probabilità, un autunno ancora all’insegna dei contagi, e con una certa irruenza, a causa della variante Centaurus (Omicron BA.75). Si tratta della sottovariante di Omicron 2, scoperta in India a maggio che è infatti arrivata nel nostro paese lo scorso 29 luglio, quando è stata sequenziata per la prima volta in Sardegna. Gli studi avvertono sulla possibilità che possa diventare dominante. Per fortuna in Italia, almeno per il momento, il tasso di positività al Covid è in discesa, anche se preoccupa l’arrivo di Omicron BA.2.75 (il nome scientifico di Centaurus). Sono ancora pochi i dati sulla contagiosità della nuova variante ma i sintomi sarebbero molto simili a Omicron. Leggi anche: Covid, arriva la nuova variante “Centaurus”: ecco la sua strana storia Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 agosto 2022) Si prospetta, con molta probabilità, unancora all’insegna dei contagi, e con una certa irruenza, a causa della variante(Omicron BA.75). Si tratta della sottovariante di Omicron 2, scoperta in India a maggio che è infatti arrivata nel nostro paese lo scorso 29 luglio, quando è stata sequenziata per la prima volta in Sardegna. Gli studi avvertono sulla possibilità che possa diventare dominante. Per fortuna in Italia, almeno per il momento, il tasso di positività alè in discesa, anche se preoccupa l’arrivo di Omicron BA.2.75 (il nome scientifico di). Sono ancora pochi i dati sulla contagiosità della nuova variante ma i sintomi sarebbero molto simili a Omicron. Leggi anche:, arriva la nuova variante “”: ecco la sua strana storia Il ...

