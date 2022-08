Cosa possiamo fare noi per ridurre le microplastiche? (Di venerdì 26 agosto 2022) Cosa sono Le microplastiche sono minuscole particelle di plastica che i trovano ormai in tutti gli ambienti naturali, inclusi oceani, fiumi, rocce e aria. Ma da dove arrivano le microplastiche? Queste piccole particelle, del diametro inferiore ai cinque millimetri, possono essere inserite come microsfere nei cosmetici esfolianti o in altri prodotti come i dentifrici, oppure derivare dalla degradazione dei rifiuti di plastica abbandonati nell’ambiente. Gli esperti stimano infatti che ogni anno quasi nove tonnellate di rifiuti di plastica sfuggano al recupero e finiscano nell’ambiente dove lentamente si degrada in pezzi sempre più piccoli e sempre meno recuperabili. Altre fonti di microplastiche sono i tessuti sintetici e gli pneumatici, che rilasciano queste particelle nell’aria, sul suolo e nelle acque. Le ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 agosto 2022)sono Lesono minuscole particelle di plastica che i trovano ormai in tutti gli ambienti naturali, inclusi oceani, fiumi, rocce e aria. Ma da dove arrivano le? Queste piccole particelle, del diametro inferiore ai cinque millimetri, possono essere inserite come microsfere nei cosmetici esfolianti o in altri prodotti come i dentifrici, oppure derivare dalla degradazione dei rifiuti di plastica abbandonati nell’ambiente. Gli esperti stimano infatti che ogni anno quasi nove tonnellate di rifiuti di plastica sfuggano al recupero e finiscano nell’ambiente dove lentamente si degrada in pezzi sempre più piccoli e sempre meno recuperabili. Altre fonti disono i tessuti sintetici e gli pneumatici, che rilasciano queste particelle nell’aria, sul suolo e nelle acque. Le ...

