infoitsalute : Ciccozzi, aumento casi Covid non preoccupante ma inammissibile numero morti -

Tiscali Notizie

... si chiedesottolineando che la questione di identificare il problema sussiste 'e non si può risolvere solo dicendo che all'dei contagi corrisponde quello dei ricoveri e dei decessi'.... si chiedesottolineando che la questione di identificare il problema sussiste 'e non si può risolvere solo dicendo che all'dei contagi corrisponde quello dei ricoveri e dei decessi'. Ciccozzi, aumento casi Covid non preoccupante ma inammissibile numero morti Negli ospedali sono invece 234 i pazienti in intensiva (-5) ed i ricoverati nei reparti ordinari sono 6.004, 166 in meno nelle ultime 24 ore I dati giornalieri del ministero della Salute segnano comun ...Per prendere la patente A3 non sarà più necessario sostenere un esame, ma basterà svolgere un esame in autoscuola.