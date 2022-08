“C’è qualcosa nel cielo” Terrore nella località turistica | è caduto tra le case e le auto | polizia sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 agosto 2022) Sportello di un aereo cade, tragedia sfiorata. È successomattinata di oggi, venerdì 26 agosto, ad Arbatax, frazione del comune di Tortolìprovincia di Nuoro. Lo sportello di un aereo di piccole dimensioni, probabilmente usato per lanci col paracadute, si è staccato dal mezzo ed è piombato a terra sfiorando un’mobile in sosta. Lo strano episodio è avvenuto intorno a mezzogiorno in via Buenos Aires, nel quartiere residenziale tra Arbatax e la spiaggia di Porto Frailis, nei pressi della chiesa di San Giorgio. Solo per un caso non sono state colpite persone o cose e dunque non si registrano né vittime né tantomeno danni. Sulsono subito accorsi i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Tortolì. Sportello di aereo cade a terra, avviate le indagini Gli agenti hanno sequestrato ...