Audi entra in Formula 1 (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo lunghi mesi di trattative, è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale: l’Audi entrerà in Formula 1 a partire dalla stagione 2026. Lo ha comunicato la stessa casa di Ingolstadt in una conferenza stampa a Spa-Francorchamps, alla quale erano presenti il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali, il presidente di Audi Markus Duesmann e il direttore tecnico Oliver Hoffmann. L’Audi entrerà come fornitore di motori quando la Formula 1 introdurrà i nuovi motori nel 2026. I regolamenti sono stati confermati dalla FIA all’inizio del mese. È la prima volta in oltre dieci anni che un propulsore di Formula 1 viene costruito in Germania. Entro la fine di quest’anno arriverà anche la decisione della squadra a cui fornirà le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo lunghi mesi di trattative, è arrivato finalmente l’annuncio ufficiale: l’entrerà in1 a partire dalla stagione 2026. Lo ha comunicato la stessa casa di Ingolstadt in una conferenza stampa a Spa-Francorchamps, alla quale erano presenti il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, il presidente della1 Stefano Domenicali, il presidente diMarkus Duesmann e il direttore tecnico Oliver Hoffmann. L’entrerà come fornitore di motori quando la1 introdurrà i nuovi motori nel 2026. I regolamenti sono stati confermati dalla FIA all’inizio del mese. È la prima volta in oltre dieci anni che un propulsore di1 viene costruito in Germania. Entro la fine di quest’anno arriverà anche la decisione della squadra a cui fornirà le ...

