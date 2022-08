Angela Celentano | dopo 26 anni dalla sua scomparsa arriva una pista attendibile | sarebbe in Sud America

Leggi su tvzap

(Di venerdì 26 agosto 2022) Sono passati 26di. Aveva 3quando svanì nel nulla durante una gita sul Monte Faito, in provincia di Napoli, con i genitori, le sue sorelline e il gruppo di preghiera di cui faceva parte la sua famiglia. Era il 10 agosto del 1996. Catello, il padre di, ha raccontato durante un’intervista a “IlGiornale.it”, che èta una recente segnalazione dal Sud. In questine hanno ricevute tante ma si sono rivelate un buco nell’acqua. Questa però sembra molto piùe i genitori distanno facendo di tutto per portare le indagini fino in fondo. Una nuova, ...