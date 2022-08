CorriereQ : Uvalde: board scuola vota per licenziare capo polizia -

Ildella scuola elementare di, Texas, ha votato all'unanimita' per licenziare il capo della polizia del distretto scolastico, Pete Arredondo, per la strage di tre mesi fa in cui morirono 19 ...... il capo della polizia della scuola, gli uffici dello sceriffo, i rangers del Texas, il dipartimento di Pubblica sicurezza del Texas, le guardie di confine, ilscolastico di, il ... Uvalde: board scuola vota per licenziare capo polizia Il board della scuola elementare di Uvalde, Texas, ha votato all'unanimita' per licenziare il capo della polizia del distretto scolastico, Pete Arredondo, per la strage di tre mesi fa in cui morirono ...Le famiglie delle vittime e dei sopravvissuti alla strage alla scuola elementare di Uvalde, in Texas, presenteranno una richiesta di danni da 27 miliardi di dollari contro la polizia locale, statale, ...