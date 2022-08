Ultime Notizie Roma del 25-08-2022 ore 19:10 (Di giovedì 25 agosto 2022) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano ancora l’emergenza gas in primo piano una chiamata porta il più tursini gli scambi ad Amsterdam a toccare i €315 + 8% poi si attesta su 400 €10 in rialzo comunque vertigini peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai governi l’impennata del prezzo del gas anche portato i prezzi dell’energia in tutto il continente a livelli mai visti prima contribuendo all’aumento dei costi per tutto produzione di zinco alluminio hai per tilidze anti leader di azione Carlo Calenda dice Siamo in emergenza e chiede la sospensione della campagna elettorale andiamo in Ucraina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato già chi è il titolare della Farnesina ha visto il presidente ucraino zielinski e il suo omologo kuleba ha visitato il ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 agosto 2022)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano ancora l’emergenza gas in primo piano una chiamata porta il più tursini gli scambi ad Amsterdam a toccare i €315 + 8% poi si attesta su 400 €10 in rialzo comunque vertigini peggiore crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni che mette pressione ai governi l’impennata del prezzo del gas anche portato i prezzi dell’energia in tutto il continente a livelli mai visti prima contribuendo all’aumento dei costi per tutto produzione di zinco alluminio hai per tilidze anti leader di azione Carlo Calenda dice Siamo in emergenza e chiede la sospensione della campagna elettorale andiamo in Ucraina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato già chi è il titolare della Farnesina ha visto il presidente ucraino zielinski e il suo omologo kuleba ha visitato il ...

SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - Agenzia_Ansa : COVID | Sono 23.438 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 84, in diminuzione ri… - PagellaPolitica : Dalla guerra in Ucraina all'emergenza climatica, di notizie sospette ne circolano tante. Quando hai un dubbio, scr… - sole24ore : ?? “Per me è difficile immaginare che nello stesso momento arrivino i #rifugiati dall’#Ucraina mentre i russi si god… - News24_it : Governo, verso le elezioni. Salvini su gas: 'Ok a tetto Ue, intanto Draghi intervenga' - Sky Tg24 -