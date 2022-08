Udinese, Sky: “Samardzic può lasciare il Friuli, l’Atalanta su di lui” (Di giovedì 25 agosto 2022) Udinese Samardzic- Lavoro estenuante svolto per gli uomini di Sottil, alla vigilia della gara contro il Monza, in scena alle 18:30 all’UPower Stadium. L’Udinese continua attivamente il suo mercato in entrata, seguendo vari obbiettivi per il laterale destro. Nelle prossime ore atterrerà ad Udine, Ehizi uè nuovo esterno arrivato dal Colonia tramite prestito con obbligo di riscatto. Domani, il giocatore non farà parte della gara contro il Monza, debutterà sulla destra: Ebosele, proveniente dal Watford. Anche in uscita, i Bianconeri sono molto attenti e vogliono coprire i suoi pupilli. Uno dei talenti più seguiti del nostro calcio è Samardzic, giocatore che può essere schierato sia come trequartista che come seconda punta, stile Deulofeu. Secondo quanto riferito da Sky, il classe 2002 non è contento del suo minutaggio e ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022)- Lavoro estenuante svolto per gli uomini di Sottil, alla vigilia della gara contro il Monza, in scena alle 18:30 all’UPower Stadium. L’continua attivamente il suo mercato in entrata, seguendo vari obbiettivi per il laterale destro. Nelle prossime ore atterrerà ad Udine, Ehizi uè nuovo esterno arrivato dal Colonia tramite prestito con obbligo di riscatto. Domani, il giocatore non farà parte della gara contro il Monza, debutterà sulla destra: Ebosele, proveniente dal Watford. Anche in uscita, i Bianconeri sono molto attenti e vogliono coprire i suoi pupilli. Uno dei talenti più seguiti del nostro calcio è, giocatore che può essere schierato sia come trequartista che come seconda punta, stile Deulofeu. Secondo quanto riferito da Sky, il classe 2002 non è contento del suo minutaggio e ...

infoitscienza : Udinese, Sky:” I Friuliani molto vicini a Ehizibue” - sportli26181512 : I terzini sinistri più costosi nella storia della Serie A. CLASSIFICA: L'Udinese ha ufficializzato l'acquisto di Ha… - mmasetti9 : Inter Vs Udinese In Diretta Al Pacchetto Dazn e Cultoon Sky sport Fabio Ocone HD Canale 219 - sportli26181512 : Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 3^ giornata: Sono tre i giocatori squalificati dal G… - Ale45868587 : @zei_king @NoMoreLimone Rigore netto questo e non rigore quello contro l'udinese, inutile dire tutte le moviole e n… -