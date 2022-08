Torna dalle vacanze positivo a Covid, Vaiolo delle Scimmie e HIV: primo caso di coinfezione in Italia (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ partito per una vacanza a Madrid ed è Tornato in Italia positivo al Vaiolo delle Scimmie, al Covid e all’Hiv. L’uomo, un 36enne, è stato ricoverato per più di due settimane nell’ospedale San Marco del Policlinico universitario di Catania. Leggi anche: Nuovo virus in Cina, è più pericoloso del Covid: ‘Colpisce reni e fegato, tasso di mortalità alto’ primo caso in Italia di co-infezione Il paziente, un uomo di 36 anni, è stato il primo caso di co-infezione da Vaiolo delle Scimmie, Covid e Hiv ed è al centro di studi di ricercatori britannici. La notizia, pubblicata dal magazine medico Journal of ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) E’ partito per una vacanza a Madrid ed èto inal, ale all’Hiv. L’uomo, un 36enne, è stato ricoverato per più di due settimane nell’ospedale San Marco del Policlinico universitario di Catania. Leggi anche: Nuovo virus in Cina, è più pericoloso del: ‘Colpisce reni e fegato, tasso di mortalità alto’indi co-infezione Il paziente, un uomo di 36 anni, è stato ildi co-infezione dae Hiv ed è al centro di studi di ricercatori britannici. La notizia, pubblicata dal magazine medico Journal of ...

