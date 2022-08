Sophie Codegoni beccata | tenere effusioni con lui | ma non è il suo fidanzato – Foto

(Di giovedì 25 agosto 2022)“pizzicata” a scambiarsi, ma non con ilAlessandro Basciano. Cosa è successo. La storia trae Alessandro Basciano sembra proseguire a gonfie vele.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da BeatriceC su BlogLive.it.

RosaFra19024979 : @KeterinJ @Sophie @Sophie_codegoni Favolosi Sofy e Ale ?? - RosaFra19024979 : @Alessan49974889 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Favolosi Sofy e Ale ?? - RosaFra19024979 : @giuliasart84 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Favolosi Sofy e Ale ?? - RosaFra19024979 : @marzia_zani @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni Favolosi Sofy e Ale ?? - RosaFra19024979 : @giuliasart84 @Sophie_codegoni @ALEBASCIANO22 Favolosi Sofy e Ale ?? -

La coppia più amata del Grande Fratello Vip 6 Escludendo Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo che si sono lasciati lo scorso 25 aprile, restavano in "gioco" solamentee Alessandro Basciano ...mostra lo smalto per le unghie: il colore scelto è semplice e molto luminoso Abbiamo visto la prima voltaad Uomini e donne dove arrivò come tronista . Il suo percorso nel ...Sophie Codegoni "pizzicata" a scambiarsi tenere effusioni, ma non con il fidanzato Alessandro Basciano. Ecco cosa è successo.La stessa cosa, Soleil l’aveva fatta anche nei confronti di Sophie Codegoni, sempre nella casa del GF Vip. L’ex tronista, infatti, mangiava pochissimo e fu proprio la Sorge a provare ad invogliarla a ...