Si è messo dietro la consolle in un locale di Cannes (Di giovedì 25 agosto 2022) Domani, venerdì 26 agosto, sarà disponibile in tutto il mondo il nuovo singolo di Elton John: Hold me closer, canzone che il baronetto del pop ha messo in piedi con Britney Spears. Una collaborazione attesissima dopo il successo del remix di Cold Heart assieme a Dua Lipa e anche perché per Britney si tratta di qualcosa di inedito dopo tanto tempo, dal 2016 (un periodo speso nel dramma della custodia paterna guardando i fan organizzare il movimento #freebritney). Ormai sotto data, il buon Elton che è fierissimo del brano, ha cominciato a fare finalmente qualche spoiler. Dove? Prima in un locale di Cannes dove gli avventori hanno potuto sentire Hold me closer in anteprima, e ieri pubblicando un frammento su Instagram (dove si può recuperare anche il video con Elton ai piatti). Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 agosto 2022) Domani, venerdì 26 agosto, sarà disponibile in tutto il mondo il nuovo singolo di Elton John: Hold me closer, canzone che il baronetto del pop hain piedi con Britney Spears. Una collaborazione attesissima dopo il successo del remix di Cold Heart assieme a Dua Lipa e anche perché per Britney si tratta di qualcosa di inedito dopo tanto tempo, dal 2016 (un periodo speso nel dramma della custodia paterna guardando i fan organizzare il movimento #freebritney). Ormai sotto data, il buon Elton che è fierissimo del brano, ha cominciato a fare finalmente qualche spoiler. Dove? Prima in undidove gli avventori hanno potuto sentire Hold me closer in anteprima, e ieri pubblicando un frammento su Instagram (dove si può recuperare anche il video con Elton ai piatti). Leggi anche ...

vicinipaola_ : @GiorgiaMeloni Hai pestato due merde i 24 ore. Una persona normale chiederebbe scusa Un vero politico non si nas… - Alessan90091352 : @aslkpoqw9 I cerotti sono miracolosi . Ie creme a me non facevano nulla ?? però , se come me ti viene spesso , dovre… - GabrieleBelved6 : @stefanoocortii Anche a me fa schifo Musso, ma mi sembrava esagerato metterlo dietro a Vanja, era una scelta troppo… - MauroPelizzoni2 : @sonoiltuocoach @PowerBaldax @PaytonSir Sono d'accordo sul fatto che un mancino dietro sarebbe la ciliegina solo ch… - Daniela60305637 : @pasquale__69 scusami,non l'ho fatto apposta, mi sto impazzendo dietro i fullowing, forse da quando hai messo foto… -

Violentato e abbandonato in cella senza cure, il dramma di Michele: 'Ha tentato il suicidio' ...sezione' La storia di Michele è drammatica come quelle di tante altre persone finite dietro le ... E lui ha messo tutto nero su bianco, in una lettera che Il Riformista ha avuto la possibilità di leggere. Qui non ci sono bandiere dell'Unione Europea a sventolare... ... se non abbiamo stabilizzato la loro economia, accresciuto la loro affidabilità finanziaria e messo ... ma solo le banche (tedesche e francesi in primis) a rischio: dopotutto una delle menti dietro l'... La Stampa ...sezione' La storia di Michele è drammatica come quelle di tante altre persone finitele ... E lui hatutto nero su bianco, in una lettera che Il Riformista ha avuto la possibilità di leggere.... se non abbiamo stabilizzato la loro economia, accresciuto la loro affidabilità finanziaria e... ma solo le banche (tedesche e francesi in primis) a rischio: dopotutto una delle mentil'... Filippo Ganna torna a vincere: suo il prologo del Giro di Germania